Нойер покинул сборную Германии из-за расстройства желудка

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер не поможет своей команде в товарищеском поединке против Италии по причине расстройства желудка. По согласованию с медицинским штабом стражу ворот был предоставлен отдых. Напомним, вчера Нойеру исполнилось 30 лет.

Отметим, что к матчу со «скуадрой адзуррой» продолжают готовиться 20 полевых игроков и три вратаря – Марк-Андре тер Штеген, Кевин Трапп и Бернд Лено.

Встреча Германия – Италия состоится в Мюнхене, 29-го марта в 21:45 по московскому времени.