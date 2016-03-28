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    Глушаков: «На игре сборной сказалось появление новых футболистов в составе»

    Опорный полузащитник «Спартака» Денис Глушаков считает, что большое количество новых футболистов в первом тайме матча сборной России против Литвы сказалось на качестве игры.

    «Возможно, сказалось то, что в стартовом составе было немало новых футболистов, и играть пришлось фактически с листа. В таком сочетании ведь нам играть раньше не приходилось, отсюда, наверное, и некоторое недопонимание.

    Игровые связи поначалу не были налажены, случалось немало необязательных потерь мяча. Но, в принципе, мы все равно контролировали игру, по-моему, ни разу не позволили литовцам нанести удар в створ ворот в первом тайме», – заявил Глушаков.

    Напомним, что товарищеский матч Россия – Литва закончился со счетом 3:0.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    28.03.2016 09:39
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