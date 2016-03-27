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    «ПСЖ» попытается приобрести Неймара и Роналду в случае ухода Кавани

    «ПСЖ» намерен приобрести форварда «Барселоны» Неймара и нападающего «Реала» Криштиану Роналду. Отмечается, что этот вариант будет рассматриваться парижанами только в том случае, если Эдинсон Кавани все-таки примет решение покинуть команду.

    Напомним, что нападающий Златан Ибрагимович не будет продлевать истекающий этим летом контракт, и покинет парижский клуб. Камнем преткновения может стать тот факт, что Неймар в ближайшем будущем должен продлить соглашение с сине-гранатовыми.

    Источник: Corrieredellosport

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    27.03.2016 20:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +284

      Kano 27 марта 2016, 21:20

      Думаю даже в случаи подписания обоих, то им все равно не заменить Кавани. Их даже нельзя рассматривать как потенциальную, даже не потенциальную, и мысли нельзя о таком допускать.

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