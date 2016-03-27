ФНЛ. «Тосно» на выезде одержал волевую победу над «Енисеем»

В матче 28-го тура ФНЛ «Тосно» на выезде сумел выиграть у «Енисея». Гости пропустили первыми, но сумели быстро отыграться и отправить в ворота красноярцев три безответных мяча. Также отметим, что первый тайм встречи закончился небольшой потасовкой по причине того, что главный арбитр встречи Станислав Васильев не дал «Тосно» закончить атаку и, к тому же, наградил защитника команды Гурама Тетрашвили желтой карточкой за откидку мяча после свистка на перерыв. Васильев был окружен тренерским штабом и игроками гостей, и сумел покинуть поле лишь при помощи сотрудников полиции.

Чемпионат России. ФНЛ. 28-й тур

Енисей – Тосно – 1:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Е.Иванов, 4; 1:1 – Астафьев, 8; 1:2 – Кутьин, 60 (с пенальти); 1:3 – Галиулин, 72.

Незабитый пенальти: Кутьин, 69 (Тосно).

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