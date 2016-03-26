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    Олбрайтон: «От происходящих с «Лестером» событий хочется ущипнуть себя»

    Полузащитник «Лестера» Марк Олбрайтон поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне. Напомним, на данный момент «лисы» возглавляют турнирную таблицу АПЛ.

    «Взгляните на «Лестер» образца прошлого сезона. Кто бы мог подумать, что по окончании прошлого сезона мы сохраним прописку в АПЛ? Я уверен, что многие тогда попрощались с нами.

    Сейчас мы должны крепко стоять на ногах. Это избитое клише, которое является правдой. Мы следуем ему, и оно нам помогает. От происходящих с «Лестером» событий хочется ущипнуть себя. Я уже говорил, что надо просто жить сегодняшним днем и наслаждаться каждой минутой, потому что потом это может никогда не повториться», – сказал Олбрайтон.

    Источник: Goal.com

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    26.03.2016 18:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 26 марта 2016, 19:00

      Достойно белой зависти, ага, удачи!

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