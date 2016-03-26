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    Хави: «У Англии есть реальные шансы победить на Евро-2016»

    Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави уверен в том, что сборная Англии способна преподнести сюрприз на предстоящем первенстве Европы во Франции.

    «Как мне кажется, у сборной Англии есть реальные шансы. Перед тем, как Испания выиграла свой первый титул, на нас оказывалось давление в связи с тем, что наша сборная никогда не проходила четвертьфинальную стадию. На сборную Англии, когда в ее составе играло золотое поколение Лэмпарда, Скоулза, Бекхэма и Джеррарда, оказывалось такое же давление. С этим крайне сложно справиться», – заявил он.

    Напомним, что на групповом этапе Евро-2016 Англия сыграет со сборными России, Уэльса и Словакии.

    Источник: Mirror.co.uk

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    26.03.2016 11:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17

      Поребрик 26 марта 2016, 13:15

      бороться будут, но как обычно вылетят в плей-офф

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