Блинд: «Смерть Кройффа повлияла на наше отношение к матчу с Францией»

Защитник сборной Голландии Дейли Блинд прокомментировал поражение в товарищеской встрече со сборной Франции (2:3).

«Конечно, смерть Кройффа повлияла на наше отношение к этому матчу. Так или иначе, мы попытались сосредоточиться на футболе, и это получилось.

Думаю, что на саму игру это событие не повлияло. Все ушли в игру с головой и старались сделать все возможное.

Во второй половине матча мы прибавили и это привело к двум мячам в ворота французов. Это очень неплохо. Но такие моменты, как решающий гол, с нами не должны происходить», – сказал Блинд.