Ковтун: «Играя за ветеранов «Спартака», можно заработать 10-15 тысяч за матч»

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун, ныне являющийся тренером «Тосно», рассказал, сколько можно заработать, принимая участие в матчах среди ветеранов красно-белых.

– Играя за ветеранов «Спартака», сколько можно заработать в месяц?

– Из четырех выходных берем два. Если едем по Московской области, то 10-15 тысяч за матч. Плюс тебя привезут, накормят и нагрузят подарками. В Казахстане может дойти и до 30 тысяч. Еще у моей супруги есть небольшой бизнес – медицинский центр в Ростове. Сдаем квартиру в Москве.

– Вы участвуете в работе медицинского центра?

– Не, я просто хозяин (улыбается). Есть сестра в Ростове. Она и ведет дела. Я пока себя не вижу бизнесменом.