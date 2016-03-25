Мать Гутьерреса: «Ньюкасл» ужасно поступил с моим сыном»

Мать полузащитника «Депортиво» Хонаса Гутьерреса Моника Монторе рассказала о том, как к ее сыну относились в «Ньюкасле».

«Я была так удручена из-за того, что сделали с Хонасом, что хотела совершить самоубийство перед воротами стадиона «Ньюкасла». Намеревалась оставить после себя письмо, описывая там ужасное обращение с моим сыном. Когда он вернулся после операции, потеряв яичко, его бросили на улицу, как паршивую собаку», – сказала она.

Как сообщалось ранее, футболист намерен судиться с англичанами, которые исключили его из клуба после того, как узнали о серьезном заболевании Гутьерреса.