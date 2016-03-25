Неймар: «Хочу сыграть и на Олимпиаде, и на Кубке Америки»

Нападающий «Барселоны» Неймар готов сыграть в составе сборной Бразилии на летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и на Кубке Америки, несмотря на то, что в его клубе недовольны таким стремлением футболиста. Напомним, что каталонцы согласны на вариант, при котором Неймар сыграет лишь во одном из этих турниров.

«Я обсуждаю этот вопрос с соответствующими людьми, чтобы иметь возможность сыграть на Олимпийских играх и в Кубке Америки. Приоритетным всегда является желание игрока. Но это несколько иной случай, и решение зависит не только от меня. Я уже ясно дал понять, что хочу играть в двух турнирах. В данный момент вопрос обсуждается Дунгой и Луисом Энрике», — сказал бразилец.