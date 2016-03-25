Отбор ЧМ-2018. Аргентина сильнее Чили

Гостевая победа над Чили дорогого стоит, ага.
В матче пятого тура отборочного турнира чемпионата мира-2018 в зоне КОНМЕБОЛ (Южная Америка) сборная Чили на своем поле играла против Аргентины. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.
Счет в матче хозяева поля открыли уже на 12-й минуте, когда отличился Фелипе Гутьеррес. Спустя девять минут аргентинцы сравняли счет, а еще через пять минут они вышли вперед.
Таким образом, сборная Аргентины набрала восемь очков и поднялась на четвертую строчку отборочного турнира чемпионата мира. Чилийцы опустились на шестую строчку.
ЧМ-2018 – Южная Америка. Южная Америка. 5-й тур
Голы: 1:0 – Гутьеррес, 11; 1:1 – Ди Мария, 20; 1:2 – Меркадо, 25.