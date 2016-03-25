Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Отбор ЧМ-2018. Аргентина сильнее Чили

    В матче пятого тура отборочного турнира чемпионата мира-2018 в зоне КОНМЕБОЛ (Южная Америка) сборная Чили на своем поле играла против Аргентины. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.

    Счет в матче хозяева поля открыли уже на 12-й минуте, когда отличился Фелипе Гутьеррес. Спустя девять минут аргентинцы сравняли счет, а еще через пять минут они вышли вперед.

    Таким образом, сборная Аргентины набрала восемь очков и поднялась на четвертую строчку отборочного турнира чемпионата мира. Чилийцы опустились на шестую строчку.

    ЧМ-2018 – Южная Америка. Южная Америка. 5-й тур

    Чили – Аргентина – 1:2 (1:2)

    Голы: 1:0 – Гутьеррес, 11; 1:1 – Ди Мария, 20; 1:2 Меркадо, 25.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.03.2016 06:17
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 25 марта 2016, 10:48

      Гостевая победа над Чили дорогого стоит, ага.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11