Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бибрас Натхо раздумывает над уходом из ЦСКА

    Агент полузащитника ЦСКА Бибраса Натхо Леонид Истрати признал, что его клиент может покинуть клуб летом ввиду недостатка игровой практики.

    «Бибрас говорил, что захочет уйти, если не будет играть в ЦСКА. Он ко мне не обращался и хочет исправить ситуацию в клубе. Я верю, что у него получится», — сказал Истрати.

    Во всех четырех официальных матчах 2016 года Натхо не выходил в основном составе ЦСКА. Кроме того, он не получил вызов в сборную Израиля.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.03.2016 17:42
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1481

      GM 25 марта 2016, 08:17

      Новость бородатая. Натхо об этом уже несколько месяцев говорит.
      Но пусть бомжики и поросятки порадуются. Хоть что-то для них приятное :)
      По факту - Натхо не выходит на свой уровень. Не знаю, в чем причина, но играет так себе. Поэтому и в основу не попадает. Да и конкуренция в центре поля сейчас жесткая.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 24 марта 2016, 19:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Так и не пропитался конским духом.

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1608

      кто там > Zeff 24 марта 2016, 20:16

      как не ловко то вышло, особенно когда пост появился про бомжатню и Витселя

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 24 марта 2016, 19:41

      Начал за здравие...Хреново конечно,как игрок скамейки пригодился бы.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      1cent 24 марта 2016, 19:01

      в ростов пойдет как пить дать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 24 марта 2016, 18:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      кони разбегаются)))

      -18
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +918

      shikari__ > REDWHITE_ 24 марта 2016, 19:16

      Ты вообще читал, что в новости написано? Или только заголовок осилил?

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1608

      кто там > shikari__ 24 марта 2016, 20:16

      ну ты что) этот красно белый дегенерат читать еще не умеет, всего лишь во 2м классе же учится. А заголовок ему помогли прочитать, его так сказать брат по отсутствию ума.

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1481

      GM > REDWHITE_ 25 марта 2016, 08:18

      Школота поросятская не может пройти мимо армейских новостей. Тянет, тянет как магнитом... :)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11