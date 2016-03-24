Бибрас Натхо раздумывает над уходом из ЦСКА

Новость бородатая. Натхо об этом уже несколько месяцев говорит.
Но пусть бомжики и поросятки порадуются. Хоть что-то для них приятное :)
По факту - Натхо не выходит на свой уровень. Не знаю, в чем причина, но играет так себе. Поэтому и в основу не попадает. Да и конкуренция в центре поля сейчас жесткая.
Агент полузащитника ЦСКА Бибраса Натхо Леонид Истрати признал, что его клиент может покинуть клуб летом ввиду недостатка игровой практики.
«Бибрас говорил, что захочет уйти, если не будет играть в ЦСКА. Он ко мне не обращался и хочет исправить ситуацию в клубе. Я верю, что у него получится», — сказал Истрати.
Во всех четырех официальных матчах 2016 года Натхо не выходил в основном составе ЦСКА. Кроме того, он не получил вызов в сборную Израиля.