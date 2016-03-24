Бентеке: «Я жалею о своем переходе в «Ливерпуль»

Нападающий «Ливерпуля» Кристиан Бентеке признался, что разочарован положением дел в клубе.

«Конечно, я был рад перейти в «Ливерпуль» – это великий клуб. Я надеялся, что обрету стабильность в большой команде. Я знал, что сначала будет нелегко, но верил, что в итоге все получится.

Я сыграл в двух полных матчах под руководством Клоппа. Я сыграл против «Лестера», забил, затем то же случилось против «Санделрденда». Потом мы проиграли «Вест Хэму», и я больше не играл.

Мои партнеры по сборной Эден Азар и Маруан Феллаини все говорят, что если тренер в тебя не верит, ничего не сделать.

Если бы я знал, что так будет, я бы никогда не перешел в «Ливерпуль», – сказал Бентеке.