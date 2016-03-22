«Анжи» опроверг информацию о возможности переоборудования стадиона клуба в аквапарк

«Анжи» выступил с заявлением, в котором опроверг информацию о возможном переоборудовании домашнего стадиона клуба «Анжи Арена» в аквапарк при условии вылета команды из российской Премьер-лиги.

«Информация, распространяемая рядом средств массовой информации со ссылкой на телекомментатора Нобеля Арустамяна, о якобы существующих планах переоборудования стадиона «Анжи Арена» в аквапарк в случае, если команда покинет Премьер Лигу, не имеет под собой никаких оснований.

ООО «Футбольный клуб «Анжи» и стадион «Анжи Арена» являются близкими партнерами – клуб проводит все домашние матчи на стадионе «Анжи Арена».

Открытие мини-аквапарка планируется за чашей стадиона, на территории детской площадки, напротив трибуны А. Торжественные мероприятия по этому поводу намечены на 1 июня 2016 года», – говорится в заявлении на официальном сайте махачкалинского клуба.