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    Агент: «Измайлов скоро начнет тренироваться в новом клубе»

    Агент бывшего полузащитника сборной России Марата Измайлова, выступавшего за «Локомотив», «Краснодар», «Спортинг» и «Порту», Паулу Барбоза заявил, что в ближайшее время его клиент подпишет контракт с новым клубом и возобновит свою карьеру с началом следующего сезона осенью.

    «Марат скоро начнет тренироваться в новом клубе. Каком именно? Пока контракт не подписан, я не могу говорить об этом. Почему? Потому что он может быть заявлен только в следующее трансферное окно», – проинформировал агент.

    Последним клубом, за который выступал Измайлов, был «Краснодар». В составе «быков» хавбек провел 22 матча, забил один гол и стал бронзовым призером чемпионата России сезона-2014/15, после чего он решил приостановить свою футбольную карьеру.

    Источник: ТАСС

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    22.03.2016 15:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 24 марта 2016, 16:27

      Пусть что хочет - то и делает...

      0
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      Рейтинг: +78

      Federalll 23 марта 2016, 01:34

      Агент: «Измайлов скоро начнет тренироваться в новом клубе»
      Ждем открытия в июне нового фитнесс-клуба.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 22 марта 2016, 17:36

      Уже не интересно.

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