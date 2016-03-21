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    Карпин будет готовить пиццу для всех желающих в одном из ресторанов Армавира

    Тренеры и футболисты «Торпедо» примут участие в мастер-классе по приготовлению пиццы в одном из ресторанов Армавира. Состоится это мероприятие 24-го марта.

    Все посетители смогут отведать пиццы, приготовленной главным тренером Валерием Карпиным, тренером-аналитиком Алонсо Салинасом Гиллермо, защитником Сергеем Мирошниченко, полузащитниками Романом Войделем и Романом Григоряном, а также нападающим Василием Павловым. Помогать им в приготовлении традиционного итальянского блюда будет шеф-повара заведения.

    Напомним, вчера «Торпедо» добилось крупной победы над лидером «Газовиком» (3:0) в матче 27-го тура ФНЛ.

    Источник: ФК «Торпедо»

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    21.03.2016 20:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 22 марта 2016, 05:04

      Красивая карьера:
      1. Футболист уровня сборной,
      2. Тренер Спартака, Москва,
      3. Тренер Мальорка, Пальма-де-Мальорка,
      4. Тренер Торпедо Армавир,
      5. Пиццепёк, Армавир.

      Каждая должность всё лучше и лучше, спартаковцы имеют право гордиться!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 22 марта 2016, 05:00

      Ну наконец-то нашёл себя!

      А то всё - "футбол, футбол!" -- просто смешно )

      0
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 21 марта 2016, 22:01

      Может, это его призвание?

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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 21 марта 2016, 21:26

      Пожарил бы карпа

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