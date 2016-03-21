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    Вагнер Лав: «Продление контракта с «Монако» будет для меня честью»

    Форвард «Монако» Вагнер Лав, пополнивший ряды монегасков в период зимнего трансферного окна, отметил, что будет рад продлить свой нынешний контракт с клубом, рассчитанный до лета 2017-го года.

    «Я невероятно рад, моя адаптация во Франции уже полностью завершилась. В Монако красиво и спокойно, хотелось бы задержаться здесь как можно дольше.

    Мое соглашение действительно полтора года. Хочу отработать этот контракт. А в случае его продления «Монако» окажет мне большую честь», – сказал Вагнер.

    Напомним, что Вагнер Лав стал автором одного из голов в победном матче 31-го тура Лиги 1 против уже оформившего чемпионство «ПСЖ».

    Источник: A Bola

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    21.03.2016 19:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +13

      Ceck20 21 марта 2016, 23:35

      Он был лучший нападающий которого я видел своими глазами в чемпионате России. Надо было его на чемпионат Мира брать вместо Фреда и Жо.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +12314

      Вомбат 21 марта 2016, 20:15

      Приятно читать любой позитив, связанный с именем Вагнера. Он был у нас лучшим легионером, и что особенно важно, цементировал команду. Его вклад в успехи ЦСКА переоценить невозможно.

      6
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      Рейтинг: +4437

      sobaka120982 21 марта 2016, 19:59

      И для нас тоже!!!! Гордимся тобой Ванька!!!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +827

      olic29ivica 21 марта 2016, 19:56

      Ты еще в ЦСКА вернуться обещнулся

      3
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      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > olic29ivica 21 марта 2016, 20:44

      Вернется!

      -1
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