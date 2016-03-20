Ари: «В Китае предлагали хорошие деньги, но я хочу стать чемпионом России с «Краснодаром»

Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал подписание нового контракта с «быками», а также рассказал о том, что зимой он мог перебраться в Китай.

– Вы недавно продлили контракт с клубом на три года. При этом признавали, что переговоры проходили непросто. На чем сошлись?

– Хотел немного другой контракт. Да и были предложения, из Китая, например. Но у меня есть причины остаться здесь. И счастлив, что все так сложилось, что продлил соглашение с «Краснодаром». С финансовой точки зрения это не совсем то, что хотел. Но деньги – еще не все в жизни.

– Говорите, есть причины остаться. Какие?

– Главное, буду ближе дочери. В Китай ее бы не повез. И к тому же попробую исполнить давнюю цель и мечту – стать чемпионом России.

– Контракт рассчитан на три года. Это значит, вы готовы в России карьеру завершить?

– Ха-ха! Через три года мне рано завершать карьеру. Я не готов. Нужно подождать еще несколько лет. Но, возможно, и правда останусь в России надолго.

– Насколько заманчивыми были предложения из Китая? В Бразилии этот чемпионат зовут просто: «деньжищи».

– Читал об этом, у меня на родине подсчитали, сколько китайцы готовы платить за бразильских игроков. Вышла какая-то фантастическая сумма. Мне тоже предлагали хорошие деньги. Но понимал, «Краснодар» заинтересован в том, чтобы я остался. Поэтому решил, что нет смысла ехать за деньгами.