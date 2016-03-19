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    Пономарев: «Широков больше не мотивирован, ему нужны только деньги»

    Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что «Кубани» не на что рассчитывать в поединке 21-го тура РФПЛ против армейцев. Кроме того, он высказал свое мнение о хавбеке красно-синих Романе Широкове.

    «У «Кубани» нет шансов в матче с ЦСКА. Армейцы обязательно сделают выводы из предыдущей встречи с «Ростовом». Команда Леонида Слуцкого выйдет с особым настроем на матч и спокойно выиграет со счетом 2:0.

    Появится ли Широков в основе? Слуцкий находится в тяжелом положении. Зимой приобрели Широкова, и тренер должен ставить его в состав. Если наставник ЦСКА выпускает Романа, то это значит, что он рассчитывает на него и в сборной России, но полузащитник не готов. Не может человек в 35 лет пахать на футбольном поле. Пашут молодые ребята, которые горят желанием играть в футбол, а у Широкова нет мотивации. Все его интересы носят материальный характер.

    Роман должен был прочувствовать, что ему нужно уйти после пика, который был в прошлом сезоне. А теперь о нем сложится нехорошее впечатление. И игра за сборную России мотивацию не вернет – поезд ушел», – сказал Пономарев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.03.2016 16:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +137

      tanis 29 19 марта 2016, 18:10

      Лучший мотиватор- деньги. Так о чем разговор?

      0
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 19 марта 2016, 17:49

      широкову давно кроме денег ничего не надо и Пономарёв америку не открыл

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 марта 2016, 17:45

      Пономарёв обос#ался с прогнозом против ЦСКА, ага.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Aztec58 19 марта 2016, 17:46

      Пардон, против Ростова.

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