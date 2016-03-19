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    Хиддинк: «Каждому хочется получить от Косты поцелуй или «укус»

    Наставник «Челси» Гус Хиддинк рассказал о проблемах с дисциплиной, которые испытывает форвард синих Диего Коста.

    «Понятное дело, дисквалификация Косты не добавила нам радости, скоро узнаем, увеличится ли она еще один матч. Он рвется в бой и тоже выражает недовольство этой ситуацией.

    Каждому хочется получить от него поцелуй или «укус», и Бэрри в этом плане поступил весьма правильно, рассказав правду. Пожалуй, мы все еще ищем возможность оптимального использования Диего.

    Уже много сказано о том, что ему нужно взять эмоции под контроль и направить их на забивание голов. Мы удовлетворены его игрой.

    Однако нет никаких гарантий, что его не будут провоцировать. Тут вопрос темперамента и характера. Если он продолжит заниматься тем же, чем недавно, а не тем, что он творил в прошлом, нам останется только надеяться», – сказал Хиддинк.

    Источник: Daily Mail

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    19.03.2016 15:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +377

      bringing 19 марта 2016, 15:53

      Он просто вампир

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