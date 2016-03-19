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    Жирков: «Дзюба в нынешнем «Зените» – как Терри в «Челси»

    Хавбек «Зенита» Юрий Жирков выразил мнение, что нападающий питерцев Артем Дзюба сравним по своему юмору с экс-партнером полузащитника по «Челси» Джоном Терри. Правда, по словам игрока сине-бело-голубых, капитан лондонского клуба был более жестким в этом плане.

    «Джон Терри нынешнего «Зенита» – Дзюба. Тоже много шуток, хотя Терри был поразнообразнее. У него и плохие шутки были, жесткие. Дзюба просто говорит, а Терри мог и сделать что-нибудь. Не буду рассказывать, но бывало жестко», – сказал Жирков.

    Источник: «Советский спорт»

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    19.03.2016 12:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 19 марта 2016, 15:35

      Петросянит много.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 19 марта 2016, 13:34

      У ТЕРРИ МОЗГИ ЕСТЬ, В ОТЛИЧИЕ ОТ БРЕВНА

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +627

      Xiko 19 марта 2016, 13:10

      Нашли кого сравнивать! Терри всю жизнь в Челси! А Дзюба только перешел в Зенит, не очень хорошее сравнение.

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