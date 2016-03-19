Артем Ребров: «Пока не надо говорить о Лиге чемпионов»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров ответил на вопросы журналистов после матча 21-го тура РФПЛ против «Анжи» (0:4).

– Хорошо, что смогли забить четыре гола и не пропустить. Все молодцы.

– Можете сказать, что эта встреча стала для вас самой спокойной за последнее время?

– Да. Хотелось бы, чтобы такое было почаще.

– «Ростов» потерял очки, позволив «Спартаку» приблизиться к себе. Задумываетесь о Лиге чемпионов?

– Пока не надо об этом говорить. Как только начинаем задумываться о чем-то, то получается не очень. Нам надо играть дальше и побеждать.

– Впереди как раз игра с ростовчанами.

– Уже думаем о следующей игре. Тем более будет время отдохнуть, получше подготовиться. Ребята вернутся из сборных, вместе будем работать.

– Зе Луиша прорвало?

– Пусть и дальше продолжает забивать. Нужно верить в ребят, – сказал Ребров.