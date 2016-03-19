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    РФПЛ. «Терек» поделил очки с «Уралом»

    В матче 21-го тура РФПЛ «Терек» со счетом 1:1 сыграл вничью с «Уралом», обменявшись голами в первом тайме.

    В составе хозяев голом отметился Олег Иванов, у гостей – Денис Дорожкин.

    Чемпионат России. РФПЛ. 21-й тур

    Терек (Грозный) – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Дорожкин, 19; 1:1 – Иванов, 33.

    Терек: Городов, Родолфо, Адилсон, Айссати, Семенов, Иванов, Кузяев, Уилкшир, Грозав (Лебеденко, 65), Рыбус, Митришев (Мбенгуе, 73).

    Урал: Заболотный, Новиков, Данцев, Ярошенко, Кулаков, Асеведо (Гавтадзе, 71), Фонтанелло, Дорожкин (Гулиев, 78), Сапета, Серченков (Щербаков, 63), Коробов.

    Предупреждения: Адилсон, 90 – Кулаков, 40; Ярошенко, 73; Новиков, 75.

    Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.03.2016 18:53
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +11

      Синдбад.. 20 марта 2016, 07:12

      Оборона - вид боевых действий. Тотальное преимущество во владении мячом совершенно не гарантирует побед. Впечатления такие, что Урал остался в приподнятом настроении, а Терек в разочаровании от безуспешности своих атакующих попыток. Ничего, зато уральская молодёжь обкаталась, как надо.

      0
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      Рейтинг: +33

      fanatcska94 19 марта 2016, 21:26

      Во втором тайме преимущество хозяев было огромным, и только поймавший кураж Заболотный, который, наверное, провел самый лучший матч в своей карьере, творил чудеса.
      Наряду с Ивановым, забившим гол-конфетку, лучшие игроки встречи.

      3
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      Рейтинг: +8

      DISHNO 19 марта 2016, 21:15

      Герой матча Заболотный ))) Если бы не он.....

      1
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      Рейтинг: +26

      Go-o-ol 19 марта 2016, 20:57

      Терек --открытие сезона!У НИХ Есть ВСЕ...а,Ростов на эмоциях....

      2
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      Рейтинг: +26

      Go-o-ol 19 марта 2016, 20:50

      Всем привет,Я не понял ,у Нас отменили 'пассивного, овсайда. посмотрите.повторяется с Кубаню...

      0
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      Рейтинг: +47

      89388900185 19 марта 2016, 19:13

      очень повезло уралу
      но ТЕРЕК красава здорово играет и заслуживал победу

      2
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      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 19 марта 2016, 19:07

      Забалотный сегодня бвл в ударе, 25 ударов из них в створ ворот 11, и 3 раза выход один на один с вратарём, но напы нечего не смогли

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 марта 2016, 19:02

      Молодца Урал, выстояли! Хотя мало кто рассчитывал, ага.

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 19 марта 2016, 18:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ТЕПЕРЬ ТЕРЕК НА 7-М МЕСТЕ))))

      -5
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      Рейтинг: +12

      Spooky Kid 19 марта 2016, 18:57

      Я болею за Урал. Но Терек очень круто играли. Мачт зрелещный. Молодцы! Заботолный - герой матча.

      2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Spooky Kid 19 марта 2016, 19:03

      Мачты во флоте!

      -2
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