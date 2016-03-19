РФПЛ. «Терек» поделил очки с «Уралом»

Оборона - вид боевых действий. Тотальное преимущество во владении мячом совершенно не гарантирует побед. Впечатления такие, что Урал остался в приподнятом настроении, а Терек в разочаровании от безуспешности своих атакующих попыток. Ничего, зато уральская молодёжь обкаталась, как надо.
В матче 21-го тура РФПЛ «Терек» со счетом 1:1 сыграл вничью с «Уралом», обменявшись голами в первом тайме.
В составе хозяев голом отметился Олег Иванов, у гостей – Денис Дорожкин.
Чемпионат России. РФПЛ. 21-й тур
Терек (Грозный) – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Дорожкин, 19; 1:1 – Иванов, 33.
Терек: Городов, Родолфо, Адилсон, Айссати, Семенов, Иванов, Кузяев, Уилкшир, Грозав (Лебеденко, 65), Рыбус, Митришев (Мбенгуе, 73).
Урал: Заболотный, Новиков, Данцев, Ярошенко, Кулаков, Асеведо (Гавтадзе, 71), Фонтанелло, Дорожкин (Гулиев, 78), Сапета, Серченков (Щербаков, 63), Коробов.
Предупреждения: Адилсон, 90 – Кулаков, 40; Ярошенко, 73; Новиков, 75.
Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).