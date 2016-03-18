ФИФА требует возобновить Кубок Греции и грозит санкциями

ФИФА потребовала от властей Греции отменить решение о приостановке розыгрыша Кубка Греции.

В начале марта правительство Греции остановило Кубок страны в связи с фанатскими беспорядками во время первого полуфинального матча, в котором встречались ПАОК и «Олимпиакос». Эта игра была прервана на 86-й минуте из-за того, что на поле выбежали болельщики «Олимпиакоса», недовольные работой арбитров. Усмирить фанатов удалось только силами полиции.

ФИФА и УЕФА обратились к властям Греции с совместным письмом, в котором изложено требование о возобновлении турнира. В противном случае к футбольной федерации этой страны могут быть применены санкции.