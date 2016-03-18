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    Андреев: «Если Бердыев не отойдет от своей тактики, «Амкар» не спасется»

    Бывший наставник «Ростова» Сергей Андреев поделился мыслями о матче 21-го тура РФПЛ «Амкар» - «Ростов», который начнется сегодня в 17:00.

    «Ростов после перерыва обыграл «Крылья Советов» и ЦСКА. Главное в этих победах то, что ростовчане не пропускают голов. Не исключен вариант и третьей победы. «Крылья Советов» и «Амкар» — команды одинакового уровня.

    Может ли «Ростов» впасть в эйфорию после победы над ЦСКА? Эйфория – это шашки наголо, и полетели вперед. В таком случае у ростовчан могут возникнуть проблемы. Думаю, такого не произойдет. «Ростов» играет в очень организованный оборонительный футбол. Если в матче против «Амкара» команда Бердыева не отойдет от своей тактики, то у пермяков не будет шанса спастись», - считает специалист.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.03.2016 16:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +58

      Lakhamu 18 марта 2016, 20:59

      бывший наставник он по тому что не может нормально оценивать уровни команд.
      ага-ага Амкар и КС одного уровня? ага-ага

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 18 марта 2016, 16:45

      Не стал бы досрочно хоронить Амкар, ага.

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Aztec58 18 марта 2016, 17:01

      Согласен,у Гаджиева крепкая команда!

      0
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