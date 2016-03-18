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    Пеллегрини требует от «Зенита» 4 миллиона и полное обновление состава

    Руководство «Зенита» близко к договоренности с чилийским специалистом Мануэлем Пеллегрини, который возглавляет «Манчестер Сити». Стороны уже согласовали зарплату тренера, которая составит 4 миллиона евро в год.

    Загвоздка при переговорах состоит в том, что чилиец потребовал от «Зенита» значительных средств на трансферную кампанию. Пеллегрини настаивает на тотальном обновлении команды. При этом со следующего сезона бюджет клуба будет уменьшен и вряд ли составит более 135 миллионов долларов.

    Напомним, летом Пеллегрини покинет «Манчестер Сити» из-за того, что «горожан» возглавит Хосеп Гвардиола.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    18.03.2016 10:35
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 18 марта 2016, 17:02

      Газпром убивает футбол в России.

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 18 марта 2016, 17:00

      Тотальное обновление команды???Врят ли ему удастся с собой увезти и МанСити игроков...

      1
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      Рейтинг: +171

      zarya-lk72 18 марта 2016, 15:14

      Бердыев !!! Только он знает наш футбол, вывел РОСТОВ в лидеры проктически имеющимся составом, разбудил от спячки. А в "ЗЕНИТЕ" есть играющие РОССИЯНЕ, только у него получится и НЕ НУЖНЫ ИННОСРАНЦЫ

      1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 18 марта 2016, 15:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      неужели кому-то интересен этот газбомжпроект???

      -6
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик > REDWHITE_ 18 марта 2016, 20:58

      я думаю что более интересен чем "свинопищевик"

      1
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      Рейтинг: +70

      Schmitt 18 марта 2016, 14:40

      Жаль, что весь футбольный шлак идет к нам в страну

      2
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      Рейтинг: +48

      Robin v. Persie 18 марта 2016, 14:40

      Интересно он знает о лимите?! Где он возьмет других российских игроков для тотальной смены состава?!

      2
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Robin v. Persie 18 марта 2016, 15:22

      Он не знает)))

      5
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      Рейтинг: +179

      Berdchanin 18 марта 2016, 14:22

      Контракт на 6 лет с бешеными деньжищами отступных, полное обновление состава, 4 миллиона евро в год. А не проще на эти деньги пооткрывать юношеские базы по всей РФ ?

      1
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      Рейтинг: +91

      grigkh 18 марта 2016, 13:58

      Халк, Данни и Витсель... их точно нужно продавать и перекраивать состав! Пеллегрини прав!

      1
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      Рейтинг: +91

      grigkh > grigkh 18 марта 2016, 14:00

      Купить чешскую Спарту целиком на эти бабки! Еще и останется.

      1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > grigkh 18 марта 2016, 14:10

      Кому нужна чешская Спарта?

      Тебе?
      Ну, иди и покупай. Может, ты коллекционер шлака.

      1
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      Рейтинг: +19

      Flamencoo 18 марта 2016, 12:52

      Лучше бы Бердыева подписали!!! Зенит просто обязан проходить в 1.4 ! Есть все для этого посмотрите на футболистов Зенита они ведь все игроки мирового класса!!! Один Гарай чего стоит!!!

      1
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      Рейтинг: +124

      1cent > Flamencoo 18 марта 2016, 13:00

      бердыева не трожь прое......ли вы все своё счастье

      1
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      Рейтинг: +91

      grigkh > Flamencoo 18 марта 2016, 13:57

      Бердыев в Зените? Бред.

      -1
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      Рейтинг: +208

      renepjd > Flamencoo 18 марта 2016, 14:52

      Хотел плюс поставить, а поставился минус
      Извини

      1
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Flamencoo 18 марта 2016, 15:23

      И жирный халк

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 18 марта 2016, 12:26

      Самые дорогие лимитчики и так в Зените, можно конечно тройку легов новых добавить и парочку прогнать, на кой весь состав менять непонятно, да он уже на менялся составов в МС, а толку от этого не много.
      Дайте Семаку по рулить, он уже созрел, есть шанс получить еще одного классного отечественного тренера, так он еще по тренерским меркам молодой будет, ему расти и расти еще можно будет.

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      Рейтинг: +91

      grigkh > FanatSerj 18 марта 2016, 13:56

      У Семака нет лицензии...

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > grigkh 18 марта 2016, 16:30

      Да это формальность, которая легко решается.

      "На практике в подобных случаях многие клубы формально заявляют на пост главного тренера одного специалиста, а фактическую работу выполняет другой. В "Зените" лицензию "Pro" имеет занимающий после ухода из "Томи" пост советника президента клуба Анатолий Давыдов."

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