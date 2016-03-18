«Анжи» – «Спартак». Онлайн-трансляция

«Анжи» ведет борьбу за выживание в Премьер-лиге, а «Спартак» – за медали. Несмотря на это, одну из трех своих побед «орлы» одержали именно над московской командой. Правда, домашнего триумфа у команды из Махачкалы так и нет.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 19:30. Не пропустите!