Эдуардо: «В четвертьфинале нет фаворитов»

Нападающий «Шахтера» Эдуардо поделился своими впечатлениями от поединка с «Андерлехтом» (1:0) и выхода в четвертьфинал Лиги Европы.

«То, что мне удалось забить, – это удача. Как вы видели, все произошло на последних секундах матча. Мы бы прошли дальше и без этого мяча, но классно, что удалось провести гол в самом конце. Со стартового свистка было видно, что этот поединок легким не будет. Можно сказать, матч длился 180 минут – любая ошибка могла все разрушить. Не стоит забывать, что это Лига Европы, здесь принимают участие отличные команды. Думаю, сегодня мы неплохо держались и показали хороший результат. Попасть в 1/4 финала – уже большое достижение. На этом этапе нет фаворитов. Все соперники достаточно сильны, не принципиально, каким будет жребий. Сейчас не стоит думать о полуфинале или финале турнира, нужно мыслить пошагово и играть серьезно, достойно и сконцентрировано с каждой командой», - заявил Эдуардо.