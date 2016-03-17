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    Стукалов: «Мы играем не в футбол, а в ситуацию, которая кому-то выгодна»

    Наставник «Сибири» Борис Стукалов прокомментировал итоги матча «Сибирь» - «Торпедо» (2:2), в ходе которого арбитр Игорь Низовцев назначил три пенальти в ворота хозяев.

    «Я бы хотел, чтобы произошедшее прокомментировали в РФС. А то мы не футбол играем, а в ситуацию, которая кому-то выгодна. И для меня это страшно. Разгорелась война между игроками. А почему? Потому что судья далек от понимания, как судить», - сказал Стукалов.

    Напомним, что ранее стало известно о том, что Низовцев не получит назначений на матчи до конца сезона.

    Источник: «Советский спорт»

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    17.03.2016 11:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 марта 2016, 15:17

      Увы, ни в первый и ни в последний раз.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 17 марта 2016, 12:48

      А помнишь, как Аршавин в 2006 г. забил 2 правильных гола в ворота ЦСКА. А судья (Петтай , если не ошибаюсь) их не засчитал. Более того он придумал пенальти в ворота Зенита. И что?

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Zeff 17 марта 2016, 15:22

      И чё? Дисквалифицировали пожизненно, потом пожалели, вернули свисток, а позже Господь призвал его к себе, надеюсь, определил не в рай, ага.

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      Рейтинг: -161

      narkozanos 17 марта 2016, 12:15

      А в РФПЛ так отстраняли за ошибки? я помню,как Аршавин выбил мяч из рук Диканя,но гол засчитали,потом разбирались и все дела,но он продолжал судить.

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