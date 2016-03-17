Вице-мэр Москвы: «Станция метрополитена будет названа в честь ЦСКА»

Леонид Печатников, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, подтвердил, что станция столичного метрополитена будет названа в честь ЦСКА.

«Ходынское поле — это место расположения станции, официального названия у станции не было. Поэтому мы ее не переименовываем, а даем ей название. Проект постановления правительства уже готов», - цитирует ответ Печатникова официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Напоминаем, что на Ходынском поле вскоре будет достроен стадион ЦСКА.