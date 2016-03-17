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  • Вице-мэр Москвы: «Станция метрополитена будет названа в честь ЦСКА»

Вице-мэр Москвы: «Станция метрополитена будет названа в честь ЦСКА»

17 марта 2016, 11:40
9

Леонид Печатников, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, подтвердил, что станция столичного метрополитена будет названа в честь ЦСКА.

«Ходынское поле — это место расположения станции, официального названия у станции не было. Поэтому мы ее не переименовываем, а даем ей название. Проект постановления правительства уже готов», - цитирует ответ Печатникова официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Напоминаем, что на Ходынском поле вскоре будет достроен стадион ЦСКА.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА
Комментарии (9)
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Kollljan
1458204569
Предлагаю, стадион построить ЦСКА, а станцию метро назвать Зенит! Гы-гы-гы.
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REDWHITE_
1458206799
"И-ГО-ГО" стэйшн
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Zeff
1458208972
Предлагаю на этом не останавливаться. Должны появиться станции "Гинер", "Слуцкий", "Акинфеев" и т. д. Страна должна знать своих героев!
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REDWHITE_
1458211211
"ХРОМЫЕ КЛЯЧИ"!! СИМПАТИЧНЕЙ ЗВУЧИТ)))
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Aztec58
1458214404
То, что у Гинера всё схвачено в московском правительстве стало ясно во время визита Собянина на "стройку века", ага. Вроде бы этот бизнес-центр с футбольным полем не имеет касательства к ЧМ-18, да и само строительство начиналось безо всякого разрешения властей о чём Гинер вспоминает безо всякого стеснения, тем не менее мэр засвидетельствовал респект и уважуху объекту и его творцу. Зачем и почему? Догадайтесь сами, ага.
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gor77
1458218623
Как то на одной из пресс-конференций, великая Ирина Роднина предложила следующее, как раньше, чтобы клубы находились под патронатом ведомств и частного капитала: Динамо - МВД, Локомотив - РЖД, ЦСКА - ВС РФ, Торпедо - машиностроительной промышленности, Спартак - мясоперерабатывающей промышленности и т. д.. После этих слов экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин чуть было не упал со стула. К чему всё это - какая разница кто и за какой клуб более-переживает, главное, чтобы стадионы были, детские школы развивались и т. д. А все ваши "слова и фразы" очень часто напоминают среднюю группу детского сада. Если у вас России уже мысли и "силу" девать некуда, приезжайте к нам в Сибирь, может по-другому на жизнь смотреть будете. А?
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gennadiy
1458291064
Конечно ЦСКА,я рад,а остальные кто против пускай бесяться
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