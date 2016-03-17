Стам хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Яп Стам признался, что хочет вернуться в клуб в качестве тренера.

43-летний голландец работает помощником в резервной команде «Аякса», но он планирует покинуть Эредивизие.

«Сначала было бы правильно поработать тренером в Англии, затем – набравшись опыта – перебраться в «Юнайтед».

В прошлом сезоне я получил все тренерские лицензии. Я хочу руководить командами в Голландии или Англии.

Я хочу развиваться и работать в Англии. Я сообщил «Аяксу», что планирую переехать», - сказал Стам.