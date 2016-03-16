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    Стукалов: «Как этот судья может смотреть кому-то в глаза?!»

    Главный тренер «Сибири» Борис Стукалов остался раскритиковал судейство в матче 26-го тура чемпионата ФНЛ против армавирского «Торпедо» (2:2).

    «В силу того, что команда неудачно стартовала, на нас лежал груз ответственности. Перед первым матчем с «Волгой» ничто не предвещало такого, но вот эта скованность привела к тому, что игроки не чувствуют, что они могут сделать и на что каждый из них способен, тем более, в таком сжатом графике, когда игры проходят одна за другой.

    Нам нужна была победа. Нужна была победа для уверенности, пусть даже в ущерб игровым действиям. У нас долго не играл Житнев, и впереди нет нужной обоймы игроков. Вышел Беляев после дисквалификации - здоровый, нормальный, в форме... Он два забил, но теперь мы его потеряли, не знаю, насколько. Хотя у человека ухо разбито, кровь идет - с лавки кто-то выбежал и ударил его. Это видела вся страна, пусть это оценят специалисты.

    Если там было три заслуженных пенальти... Я еще не видел таких моментов! Два еще ладно, нужно смотреть... Но в третьем случае ударили человека, который был первый на мяче, а дают пенальти в нашу сторону. Как это называется? Как этот судья может смотреть кому-то в глаза?! РФС должен решить, как поступать с такими людьми. Для чего мы вообще играем в футбол?! Арбитр взял и спровоцировал эту драку. Я всегда с уважением отношусь к работе тренеров, игроков - это тяжеленный труд. Но не хотелось бы, чтобы этот труд кто-то перечеркивал в один момент», - сказал Стукалов.

    Источник: ФК «Сибирь»

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    16.03.2016 19:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +91

      grigkh 16 марта 2016, 20:40

      полностью согласен. Первый раз смотрел ФНЛ.... просто обалдел от такого судейства. В концовке судья просто слил Сибирь и спровоцировал драку.

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      Рейтинг: -161

      narkozanos 16 марта 2016, 19:56

      Уже в ФНЛ судей критикуют:D

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > narkozanos 16 марта 2016, 22:12

      Да их в каждом чемпионате любого поселка нашей страны критикуют.

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Black Giz 17 марта 2016, 01:28

      и за дело))

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > ЖОРРО 17 марта 2016, 10:15

      Иногда просто потому, что так надо. То бишь для проформы)))

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Black Giz 17 марта 2016, 19:55

      Согласен)Так сказать стереотип)

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