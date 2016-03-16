«Спартак» оштрафован КДК РФС на 100 тысяч по итогам матча с «Амкаром»

Состоялось очередное заседание КДК РФС, на котором были наказаны и оштрафованы ряд клубов Премьер-лиги.

Наибольшие штрафы по итогам 20 тура РФПЛ получили московские «Спартак» и «Динамо». Красно-белые за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время домашнего матча с «Амкаром» (2:1) будут вынуждены выплатить 100 тысяч рублей. Бело-голубые заплатят 80 тыс. рублей за скандирование зрителями оскорбительных выражений на матче с «Тереком» (0:1). Помимо этого, «динамовцы» оштрафованы еще на 20 тысяч рублей за неподобающее поведение команды (удалены два игрока команды) в матче молодежного первенства против «Терека» (0:2).

Также наказание КДК РФС было вынесено московскому ЦСКА, который должен будет выплатить штраф размером в 50 тысяч рублей за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча с «Ростовом» (0:2).