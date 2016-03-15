Руни: «Пройти «Ливерпуль» – выполнимое задание»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни считает, что манкунианцам по силам отыграться в ответном матче 1/8 Лиги Европы против «Ливерпуля». Напомним, в первой встрече «МЮ» уступил со счетом 0:2.

«Нам будет очень непросто попасть в следующий этап. «Ливерпуль» не собирается терять свое преимущество, но отыграть два гола – выполнимое задание. У нас в команде собраны хорошие игроки, и многое решит первый гол. Если его забьем мы, то снова будем в деле», – сказал Руни.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» состоится в четверг, 17 марта. Начало – в 23:05 по московскому времени.