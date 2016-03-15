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    Конте: «Я должен вернуться в клубный футбол»

    Главный тренер сборной Италии Антонио Конте детально рассказал о своем решении покинуть занимаемую должность по окончании чемпионата Европы-2016.

    По словам специалиста, летом он вернется в клубный футбол.

    «Сейчас все наши мысли связаны с чемпионатом Европы, где мы будем стремиться добиться максимума. Люди, знакомые со мной, знают, что я выложусь без остатка. После этого я должен вернуться в клубный футбол с возможностью заниматься тренерской деятельностью ежедневно», — написал Конте на своей странице в социальной сети.

    В СМИ неоднократно говорилось о том, что 46-летний специалист летом возглавит «Челси».

    Источник: Facebook.com

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    15.03.2016 14:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 15 марта 2016, 18:06

      Удачи ему с Италией на ЧМ и в дальнейшем тоже

      1
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      ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 > DeStar 15 марта 2016, 22:50

      На Европе, конечно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 15 марта 2016, 15:12

      Конте Аристократ

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