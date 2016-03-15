Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рахимов: «К матчу с «Уралом» появится много заголовков»

    Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов поделился своим мнением о предстоящем противостоянии с «Уралом» в Премьер-лиге и разговорах о странном характере этих матчей.

    «Никак не могу прокомментировать. Пока ничего не читал на эту тему. К этому матчу, непременно, появится много заголовков. Мы любим это делать. Перед матчем первого круга было создано столько ажиотажа, и это нервировало и ту, и другую команду. Вследствие такого нагнетания мы видим нервный футбол с большим количеством ошибок. Мы все люди, а футболистам, выходящим на поле, нужно играть и не обращать внимания на разговоры. В раздевалке я сказал команде, что нам некогда праздновать. Сегодня отдохнем, а с завтрашнего дня начнем думать об «Урале». Матч предстоит тяжелейший. «Урал» выглядит хорошо. Мы должны показать лучшие качества, чтобы добиться победы. А кто что напишет на этот счет – это уже ваше дело», - заявил Рахимов.

    Источник: ФК «Динамо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.03.2016 07:16
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +34

      15426378s 19 марта 2016, 12:52

      Уралы не дадут играть полнейший бардак который будет иметь действо на трибунах.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      MirOb1 19 марта 2016, 08:20

      Terek will win 3-1. Viva Terek. We respect Terek!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 15 марта 2016, 23:19

      У каждого своя работа))) что уж тут поделать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -42

      Zenit_EKB_88 15 марта 2016, 11:16

      Урал победит 1-2

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      MirOb1 15 марта 2016, 07:47

      Есть поговорка "Собака гафкает а караван идет."

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11