У Карпина было предложение от клуба Премьер-лиги

Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин признался, что после увольнения из московского «Спартака» у него были предложения от других клубов Премьер-лиги. Карпин не стал называть конкретные команды, но отметил, что «Локомотив» в их число не входил.

Напомним, Карпин возглавил «Торпедо» перед началом сезона ФНЛ. Под его руководством команда провела 25 матчей, три из которых выиграла. На данный момент армавирцы занимают предпоследнее место в турнирной таблице ФНЛ.