Бенитес: «Очень непросто играть в темпе «Лестера»

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес прокомментировал результат первого матча своей новой команды против «Лестера» (0:1).

«Хорошо начали матч, имели моменты, чтобы забить. Но прошло 20 минут, и футболисты «Лестера» начали давить нас. Они забили гол и перешли на их любимую игру на контратаках. Я был уверен, что мы сможем взять очки в этой встрече. Но очень непросто играть в темпе «Лестера». Думаю, мы извлечем пользу из этого матча. Доволен тем, что команда продемонстрировала настрой на игру», - заявил Бенитес.