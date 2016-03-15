Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Динамо» видит замену Кобелеву в лице Хохлова или Бышовца

15 марта 2016, 00:27
18

Главного тренера «Динамо» Андрея Кобелева на своем посту могут сменить Дмитрий Хохлов или Анатолий Бышовец.

По информации источника, кто-то из этих специалистов встанет у руля бело-голубых до окончания нынешнего сезона в случае, если действующий главный тренер будет отправлен в отставку.

Решение по Кобелеву будет принято в ближайшие дни по возвращении из отъезда члена совета директоров клуба и председателя общества «Динамо» Владимира Проничева.

«Динамо» по прошествии 20-ти туров располагается на 11-й позиции в турнирной таблице на расстоянии шести очков от зоны вылета.

Источник: Спортфакт
Россия. Премьер-лига Динамо Кобелев Андрей Бышовец Анатолий Хохлов Дмитрий
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
APchelov
1457996858
Достойная смена наставника умирающего клуба
Ответить
FanatSerj
1457998091
В Динамо любят Кобелева подставлять, распустят\распродадут состав, а Кобелеву всучат молодежь по сусекам соберут оставшийся неликвид на рынке и давай зону еврокубков штурмуй, причем сразу же в первый год давай результат, ох уж это руководство )))
Ответить
Manilov
1458008105
Ну Бышовец-то - ладно, опять будет бухтеть о том, как он олимпиаду выиграл и насколько он крут. А вот в чем смысл звать Хохлова, который ничего не показал в роли главного тренера Кубани? Динамо - такое Динамо...
Ответить
juvseriy
1458021833
Бышовец!?! Дануна))) Тогда уж бабульку мою пусть возьмут)
Ответить
n1981
1458023075
Мне интересено,а чего ждали от Кобелева,которому досталась разобранная команда.Менять надо руководство,которое дошло до того что вынуждено распродавать игроков из за нарушений fair play.Ура маразму и дибилизму!
Ответить
nemolod
1458024465
Бышовец недавно сказал,что он готов тренировать сборную-вот и поставьте его до окончания сезона динамовским тренером-пусть на деле покажет,чего стоит его квалификация!
Ответить
serhz
1458029227
Надо менять динамовских начальников после таких заявлений-особенно Хохлов он и игрок то никакой был а уж тренер и подавно.
Ответить
REDWHITE_
1458030056
а будет Карпин)))
Ответить
aurora5858
1458031044
Я за Бышовца- нужно дать поработать
Ответить
Вомбат
1458032178
Даешь Хохлова (очень хочется увидеть эту команду в пердиве, а то они там ни разу не были).
Ответить
Главные новости
Поражение «Спартака», конфуз «Зенита», россиянин забил на «Энфилде» и другие новости
00:55
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:10
Реакция фанатов «Зенита» на сенсационное поражение от «Родины»
00:01
3
Московскому клубу предрекли вылет из РПЛ
Вчера, 23:31
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:14
1
Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:02
1
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:53
Карседо извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:43
5
Кривцов сравнил матч со «Спартаком» с войной
Вчера, 22:36
1
Карседо оценил дебют Даку за «Спартак»
Вчера, 22:32
6
Все новости
Все новости
Угальде отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:36
ВидеоАгкацев признал ошибку в матче со «Спартаком»
00:27
«Спартаку» спрогнозировали чемпионство после поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:49
3
Президент РПЛ высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 23:40
Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:02
1
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:53
Карседо извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:43
5
Названа причина, по которой Барко был заменен в перерыве матча с «Краснодаром»
Вчера, 22:41
Кривцов сравнил матч со «Спартаком» с войной
Вчера, 22:36
1
Карседо оценил дебют Даку за «Спартак»
Вчера, 22:32
6
В «Динамо» сообщили, что «Зенит» развратил Тюкавина
Вчера, 22:27
3
ВидеоОбзор матча «Рубин» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:23
РПЛ. «Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью – 1:1
Вчера, 22:23
«Косово – Сербия»: фанаты «Спартака» отреагировали на дебют албанца Даку
Вчера, 22:03
5
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:57
РПЛ. «Краснодар» победил в Москве «Спартак» (2:1) и вышел в лидеры
Вчера, 21:57
109
ФотоДаку дебютировал за «Спартак» в игре с «Краснодаром»
Вчера, 21:42
1
Губерниеву тревожно за «Локомотив»: «Необходима встреча с болельщиками»
Вчера, 21:28
Карседо заменил Барко в перерыве матча с «Краснодаром»
Вчера, 21:10
1
В «Родине» назвали победу над «Зенитом» сигналом всей РПЛ
Вчера, 21:06
8
Семак объяснил, почему ушeл в подтрибунное помещение в конце матча с «Родиной»
Вчера, 20:30
11
Аршавин высказался о домашнем поражении «Зенита» от «Родины»
Вчера, 20:26
9
Быстров – о поражении «Зенита» от «Родины»: «Позорный футбол, надо менять тренера или всех игроков»
Вчера, 20:23
11
Фото«Спартак» забил «Краснодару» на второй минуте после ошибки Агкацева
Вчера, 20:11
16
Мусаев отреагировал на поражение «Зенита» от «Родины»
Вчера, 19:52
20-летний Гарибян оценил свой дубль в ворота «Зенита»
Вчера, 19:43
Главный тренер «Родины» прокомментировал победу над «Зенитом»
Вчера, 19:39
4
Реакция Семака на сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
Вчера, 19:36
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+