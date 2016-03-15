«Динамо» видит замену Кобелеву в лице Хохлова или Бышовца

Главного тренера «Динамо» Андрея Кобелева на своем посту могут сменить Дмитрий Хохлов или Анатолий Бышовец.

По информации источника, кто-то из этих специалистов встанет у руля бело-голубых до окончания нынешнего сезона в случае, если действующий главный тренер будет отправлен в отставку.

Решение по Кобелеву будет принято в ближайшие дни по возвращении из отъезда члена совета директоров клуба и председателя общества «Динамо» Владимира Проничева.

«Динамо» по прошествии 20-ти туров располагается на 11-й позиции в турнирной таблице на расстоянии шести очков от зоны вылета.