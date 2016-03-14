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    Рахимов: «Терек» в форме, играет уверенно, и это радует»

    Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов прокомментировал результат победного матча 20-го тура РФПЛ с «Динамо» (1:0).

    «На очень тяжелом газоне, который не позволяет играть в хороший футбол, мы показали хороший футбол. Мы комбинировали, уверенно контролировали мяч. В первом тайме нам не хватало агрессии в завершении, хотя по контролю мяча все было нормально.

    Во втором тайме поле стало еще более неприемлемым, мы стали допускать много технического брака, игра увязла в единоборствах. Но нам удалось забить гол. Если брать в совокупности весь матч, то я думаю, что наша победа заслуженная. Команда в форме, играем уверенно, и это радует.

    Поборемся ли за Лигу чемпионов? По-разному может сложиться. Мы не заглядываем, а будем готовиться к каждой игре. Посмотрим, что из этого получится», – сказал Рахимов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    14.03.2016 21:12
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