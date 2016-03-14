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    Вайсс возглавил сборную Грузии

    Бывший наставник сборной Словакии и подмосковного «Сатурна» Владимир Вайсс назначен главным тренером сборной Грузии. По информации Worldsport.ge, решение о назначении словака приняли члены исполкома федерации футбола Грузии, которые единогласно поддержали кандидатуру специалиста.

    Вайссом подписал контракт на два года, а официальная презентация нового наставника команды состоится сегодня в Тбилиси. Напомним, что прошлым главным тренером сборной Грузии был Каха Цхададзе.

    Вайсс возглавлял «Сатурн» с 2006 по 2007 год, а последним местом его работы был «Кайрат».

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.03.2016 14:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 марта 2016, 16:59

      Стал спецом по туземным сборным, ага, бремя белого человека понимаешь, блин.

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