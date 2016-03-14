Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Коробов: «Сыграть в Премьер-лиге - это моя мечта»

    Полузащитник «Урала» Дмитрий Коробов рассказал о деталях своего перехода в клуб из Екатеринбурга. Напомним, что трансфер хавбека состоялся зимой. До этого он выступал за «Факел».

    «Если честно, над предложением «Урала» долго не раздумывал. Когда мне агент сказал об интересе «Урала», я сразу ответил, что готов. Понятно, есть риск. Но я готов бороться. Уже не один раз боролся за место в основном составе. Без этого нельзя в профессиональном футболе, поэтому нужно быть готовым. Сыграть в Премьер-лиге, конечно, было моей мечтой. Ставил перед собой такую цель.

    Не ожидал, что в первом же матче после возобновления чемпионата выйду в стартовом составе. Но старался, чтобы это стало возможным. Поставил перед собой цель – играть как можно больше. На последнем сборе начал чувствовать в себе силы, набрался уверенности, форму восстановил. Чувствовал, что тренер верит в меня. Но старался отстраниться от мыслей, смогу ли выйти на игру с «Динамо». Думал, что если дадут игровое время, то за этот период нужно будет постараться проявить себя», — сказал он.

    Источник: ФК «Урал»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.03.2016 13:58
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 марта 2016, 17:06

      Старайся, блин.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11