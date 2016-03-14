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    «СКА-Энергия» вернет себе историческое название

    Руководство «СКА-Энергии» приняло решение со следующего сезона вернуть команде историческое название – СКА.

    В 2016-м году клубу из Хабаровска исполнится 70 лет.

    «Приставка «Энергия» сегодня уже не несет справедливой смысловой нагрузки. Это название не оправдало себя, так как энергетики, которые раньше денежно подпитывали команду, сегодня категорически отказываются это делать. Поэтому в наших ближайших планах завершить процедуру возвращения клубу исторического названия — СКА», - сказал первый заместитель председателя правительства Хабаровского края Аркадий Мкртычев.

    Источник: ФК «СКА-Хабаровск»

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    14.03.2016 10:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      Chelsea305 14 марта 2016, 13:41

      Можно обратится к администрации сайта, на счёт оформления ? Предложите варианты оформления,хотя бы вместо белого фона сделать фотографию какого нибудь стадиона и звёзд футбола? Тогда будет из чего выбирать, так как голосуют (За старое оформление) те кому вероятно всё устраивает в оформлении, но они не против нового ,либо другие за новое оформление ,но не знают что предложить ) Спасибо!

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      Рейтинг: +4

      wembran 14 марта 2016, 10:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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