Скоулз: «Я не против ван Гаала, мне просто не нравится стиль игры «МЮ»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Пол Скоулз отрицает разговоры о личной неприязни к наставнику «красных дьяволов» Луи ван Гаалу.

«Все говорят, что я часто критикую нынешний «режим» «Юнайтед», но я не против режима, я против стиля игры. Мне все равно, кто тренер – это не имеет значения.

Я хочу, чтобы «МЮ» играл в футбол, свойственный команде. Мне все равно, под чьим руководством – хоть Луи ван Гаала, хоть Райана Гиггза, хоть кого-то другого», – цитирует Скоулза United We Stand.

Напомним, что «МЮ» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Лестера» на 13 очков.