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    Халк: «Постараемся выиграть 10 матчей из 10»

    Форвард «Зенита» Халк прокомментировал ход победного поединка с «Рубином» в 20-м туре РФПЛ, а также отметил, что петербургцы намерены приложить все усилия, чтобы добыть победы в оставшихся десяти играх чемпионата.

    – Быстрый гол помог «Зениту"?

    – Да. После того, как мы проиграли «Бенфике», просто необходимо было максимально сосредоточиться на чемпионате. Быстрый гол нам помог. Впереди 10 туров. Постараемся выиграть все 10 встреч, хотя и понимаем это будет непросто. Однако сделаем все от нас зависящее, чтобы добиться этого результата. И еще очень рассчитываем на поддержку наших болельщиков.

    – Что сказал Андре Виллаш-Боаш в раздевалке по поводу двух пропущенных мячей?

    – Думаю, разговор на эту тему у нас еще впереди. Видимо, сказывается тот факт, что мы не всегда до конца внимательны на поле. Мы сами упростили задачу игрокам «Рубина» пропускали исключительно после собственных ошибок. Так же было и с «Бенфикой». Но при этом считаю, что и в минувшую среду должны были забивать больше.

    – Вы уже дважды вернулись к матчу с «Бенфикой». Как сейчас команда чувствует себя в психологическом плане?

    – Это футбол, тут случаются и поражения. После неудач нужно собраться и выиграть следующий матч. Мы готовы сражаться за чемпионский титул в России.

    – Вы забили красивый гол. Опишите этот момент.

    – Во время контратаки увидел, что передо мной один игрок. За счет дриблинга ушел от него. При этом видел, что партнеры увели за собой остальных защитников «Рубина», потому и пробил.

    – В этот вечер вы заводили трибуны «Петровского» чаще обычного. С чем это связано?

    – Когда что-то идет не так, нам очень нужно слышать поддержку трибун. А когда все идет хорошо, считаю, необходимо их поблагодарить.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.03.2016 01:31
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 14 марта 2016, 17:26

      Казань болеет за Бердыева, желаем чемпионства "Ростову".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +272

      Inks 14 марта 2016, 14:37

      В 2007-м же получилось серию побед организовать и стать чемпионами, почему бы не повторить?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      vest01 14 марта 2016, 11:57

      Я как серьезный аналитик обьесняю.Зенит из 10матчей допустит осечку это полюбому.На данный момент удивляет Ростов поставленной игрой Бердыева.Но всем же понятно кто главный говорит Чемпионата это ЦСКА.Лучшая Полузащита Чемпионата.Но борьба в чемпионкой гонке будит ЦСКА-Ростов-Зенит.Локомотив к сожалению не сможет это хромая лошадь.Краснодар боевитая каманда в лиге Европе будут но не в зоне ЛЧ.Спартак способен побится в зону лиги европы о 1-2месте рече не должно идти,потамушта там надо пол состава менять даже чуть больше.Так что в чемпионкой битве я вижу 3 каманды одна из них это будит ЦСКА станит Чемпионом России.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 14 марта 2016, 10:38

      Оллл

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -34

      Efimych 14 марта 2016, 09:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      хулёк кады на табя снова выдуть кятайцы и ты психанёшъ?

      -4
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 14 марта 2016, 08:56

      ОДНИ КЛОУНЫ В ПРОЕКТЕ))
      дзюбы, хульки))))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 14 марта 2016, 08:55

      АХА-ХА))))
      ВЫИГРАТЬ 10 МАТЧЕЙ))) БУГА-ГА)))))
      ПОПАЛ ВЧЕРА В дзюбу, ТАК У ТОГО ПАЛЕЦ СЛОМАЛСЯ))) АХА-ХА

      -3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 марта 2016, 04:51

      Будешь здаболом-если не выиграете 10 из 10.

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 14 марта 2016, 03:26

      Если победите 10 раз подряд, то вам памятник поставят

      0
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