Венгер: «Уотфорд» заслуживает похвалы за свои реализованные моменты»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился своими впечатлениями после проигранного «Уотфорду» (1:2) поединка в четвертьфинал Кубка Англии.

«Мы закончили свой путь в тот день, когда у нас было чувство, что мы заслужили победу. Стоит похвалить «Уотфорд», они реализовали те моменты, которые у них получилось создать. Это печально, ведь мы отдали игре все силы.

Конечно, первый гол мы получили из-за нашей ошибки. Уэлбек не появился с первых минут, так как врачи пока не рекомендуют его сильно нагружать.

Матч против «Барселоны» будет невероятно тяжелым, но мы должны принять этот вызов и постараться сделать невозможное возможным», – сказал Венгер.