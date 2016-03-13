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    Кириченко: «Ростов» не думает о чемпионстве»

    Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко сообщил, что руководство клуба не ставит перед командой задачу выиграть российскую Премьер-лигу.

    «Мы не думаем о чемпионстве. Руководство клуба перед нами никаких определенных целей не ставит, а Курбан Бердыев говорит, что мы должны идти от игры к игре - это лучший способ не витать в облаках. Сейчас на повестке дня у нас пятничная игра с «Амкаром», а матч с ЦСКА нужно забывать, потому что это было вчера. Мы начинаем готовиться к предстоящей встрече, сегодня проведем восстановительную тренировку.

    Я бы не стал сейчас оценивать, кто еще из клубов может быть главным соперником «Ростова», так как в данный момент в верхней части турнирной таблицы очень большая группа команд, даже идущий на восьмом месте «Урал» можно к ним причислить. Кто-то выиграет один-два матча, и вся таблица может принять другой вид. Календарь у нас тяжелый, но побеждать можно любого», - отметил Кириченко.

    Источник: ТАСС

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    13.03.2016 15:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 марта 2016, 16:56

      Правильно, не надо трепаться, надо очки брать, желательно все!

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 13 марта 2016, 16:50

      В глубине души-да

      0
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      Рейтинг: +78

      msbleff 13 марта 2016, 16:23

      это чистый воды лицемерие. все в клубе хотят,чтобы чемп скорее закончился и все в предвкушении чемпионства.

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