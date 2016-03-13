Дмитриев: «Виллаш-Боаш хочет только одного: получить все, что причитается по контракту»

Бывший нападающий «Зенита» Сергей Дмитриев раскритиковал работу главного тренера сине-бело-голубых Андре Виллаш-Боаша, считая, что португальский специалист хочет доработать до окончания контракта только для того, чтобы получить положенные по договору деньги.

- Горячие головы твердят о необходимости уволить Виллаш-Боаша при первой же осечке в чемпионате России. Разве это может решить проблему «Зенита»?

- Мне сложно делать какие-то выводы, не обладая всей полнотой информации о том, что происходит внутри команды. То, что мы видим на поле, не внушает оптимизма. Нет рисунка командной игры, которой всегда отличался «Зенит». Пойдет игра у Халка или Данни - и все в полном порядке. Стоит одному захандрить, а второму запороть - и сразу же видны все проблемы. Непонятно, как нынешний «Зенит» может вскрывать эшелонированную оборону соперников. Зато соперникам понятно, как играть против команды Виллаш-Боаша. Ожидать тактического сюрприза, подобного тому, что Бердыев преподнес Слуцкому, от «сине-бело-голубых» не приходится.

- В чем причина такого положения дел?

- Похоже, многие футболисты махнули рукой на все. Знают, что летом уйдут Виллаш-Боаш и некоторые лидеры команды. Зарплату хорошую в соответствии с контрактами получают - что еще нужно?

- Неужели руководство клуба не может заставить главного тренера и футболистов отрабатывать свои контракты по полной программе до момента их окончания?

- А как это сделать, если контракты составлены агентами главного тренера очень грамотно? В том плане, что зарплата не зависит ни от работы, ни от результата! Тот же Лучано Спаллетти, который много говорил о своей любви к Санкт-Петербургу и «Зениту», спокойно получал свои миллионы до момента окончания договора. Пополнил банковский счет - и теперь работает в «Роме». А в «Зените» в последних матчах даже не смотрел на ту половину поля, где находился мяч. Глядя на Виллаш-Боаша, который изображает бурную деятельность, тоже вспоминаешь Станиславского и его знаменитое: «Не верю!» Он давно уже все понял про «чемпионат имени Мутко» и хочет только одного: получить все, что причитается по контракту. Португалец всюду видит заговоры против него, а покопаться в себе и поискать именно там причины неудач возглавляемой им команды - это не для него.