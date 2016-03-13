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  • Дмитриев: «Виллаш-Боаш хочет только одного: получить все, что причитается по контракту»

Дмитриев: «Виллаш-Боаш хочет только одного: получить все, что причитается по контракту»

13 марта 2016, 11:53
9

Бывший нападающий «Зенита» Сергей Дмитриев раскритиковал работу главного тренера сине-бело-голубых Андре Виллаш-Боаша, считая, что португальский специалист хочет доработать до окончания контракта только для того, чтобы получить положенные по договору деньги.

- Горячие головы твердят о необходимости уволить Виллаш-Боаша при первой же осечке в чемпионате России. Разве это может решить проблему «Зенита»?

- Мне сложно делать какие-то выводы, не обладая всей полнотой информации о том, что происходит внутри команды. То, что мы видим на поле, не внушает оптимизма. Нет рисунка командной игры, которой всегда отличался «Зенит». Пойдет игра у Халка или Данни - и все в полном порядке. Стоит одному захандрить, а второму запороть - и сразу же видны все проблемы. Непонятно, как нынешний «Зенит» может вскрывать эшелонированную оборону соперников. Зато соперникам понятно, как играть против команды Виллаш-Боаша. Ожидать тактического сюрприза, подобного тому, что Бердыев преподнес Слуцкому, от «сине-бело-голубых» не приходится.

- В чем причина такого положения дел?

- Похоже, многие футболисты махнули рукой на все. Знают, что летом уйдут Виллаш-Боаш и некоторые лидеры команды. Зарплату хорошую в соответствии с контрактами получают - что еще нужно?

- Неужели руководство клуба не может заставить главного тренера и футболистов отрабатывать свои контракты по полной программе до момента их окончания?

- А как это сделать, если контракты составлены агентами главного тренера очень грамотно? В том плане, что зарплата не зависит ни от работы, ни от результата! Тот же Лучано Спаллетти, который много говорил о своей любви к Санкт-Петербургу и «Зениту», спокойно получал свои миллионы до момента окончания договора. Пополнил банковский счет - и теперь работает в «Роме». А в «Зените» в последних матчах даже не смотрел на ту половину поля, где находился мяч. Глядя на Виллаш-Боаша, который изображает бурную деятельность, тоже вспоминаешь Станиславского и его знаменитое: «Не верю!» Он давно уже все понял про «чемпионат имени Мутко» и хочет только одного: получить все, что причитается по контракту. Португалец всюду видит заговоры против него, а покопаться в себе и поискать именно там причины неудач возглавляемой им команды - это не для него.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (9)
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nemolod
1457859854
Все точно,только вот непонятно столько уже денег отвалили этим забугорным тренерам,а результатов в еврокубках как не было так и нет,неужели после ухода ржавого погонялы руководство и спонсоры снова наступят на те же грабли?
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Alek7183
1457859969
Давно пора пересматривать контракты с иностранцами(и не только тренерами) с упором на премиальные от побед и небольшую з.п.
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ZENIT GOAL
1457861512
"То, что мы видим на поле, не внушает оптимизма. Нет рисунка командной игры, которой всегда отличался «Зенит»." "Португалец всюду видит заговоры против него, а покопаться в себе и поискать именно там причины неудач возглавляемой им команды - это не для него." Хорошее интервью!А вот эти две мысли - просто в десятку!Точнее и не скажешь!
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REDWHITE_
1457861713
Боаш развалил все команды, где поработал после Португалии)))
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rubinovyi2
1457862289
Что есть,то есть. Попытка сделать ставку на звучные имена и большие зарплаты-провалилась.Вот и пришла пора собирать камни..Практически развалили отличный клуб.
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Taps
1457870796
Вошь мечтает побыстрее свалить ... И чтоб не накостыляли.
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Garrincha58
1457872510
ну отдай те ему причитающуюся сумму и с треском увольте чтобы весь футбольный мир видел что это за тренеришка а ио поставьте Семака хуже точно не будет а летом ищите кого нибудь кстати летом Витсель ухъодит свободным агентом вот где потеря а так хотябы 15-18 лямов могли заработать зимой
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spartach n1
1457885154
Удачи Рубиновым !
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