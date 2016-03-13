«Манчестер Юнайтед» - «Вест Хэм». Онлайн-трансляция

«Манчестер Юнайтед» в условиях кадрового кризиса продолжает борьбу на трех фронтах и сегодня попытается пробиться в полуфинал Кубка, однако «Вест Хэм» проводит отличный сезон, уже несколько раз обыграв в гостях признанных фаворитов английского чемпионата.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Начало в 19:00. Не пропустите!