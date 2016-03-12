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    Генеральный директор «Кубани»: «Такие игроки, как Халк, делают наш чемпионат зрелищнее»

    Генеральный директор «Кубани» Валерий Стаценко выразил мнение, что приглашение качественных легионеров делает российский чемпионат сильнее.

    «Мое мнение, что от приглашения качественных легионеров отечественный футбол только выигрывает. Большинство зрителей у нас ходят смотреть на таких футболистов, как Халк. И чем больше будет таких игроков, как Халк, тем зрелищнее будет чемпионат», – отметил Стаценко.

    Источник: ТАСС

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    12.03.2016 15:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 12 марта 2016, 15:21

      Э-э, когда не было Халка, но был Плошник публики на стадионе Кубань было гораздо больше, ага. Не в легионерах дело.

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